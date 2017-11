Tweet on Twitter

A Comunidade Aliança Com Deus, localizada no bairro Cidade de Deus, zona Leste, realiza neste sábado, 25/11, a primeira festa em comemoração aos seus 18 anos de existência. O evento é aberto ao público e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A celebração iniciará às 19h na rua Pôr-do-sol, com shows musicais. O cantor ‘Eder Rocha’ fará a abertura da festa com seu arrocha. Em seguida muito arrasta-pé com o ‘Forró Gaiato’ e, para finalizar a noite, a cantora ‘Jucinha Kero Kero’ levará seu gingado para o palco e ainda cantará os parabéns à comunidade às 22h. Haverá ainda sorteios de brindes para os moradores.

Para o líder comunitário e organizador do evento, Diego Patrick, realizar essa festa é um sonho como morador do local. Segundo ele, a comunidade significa muito para todos que juntos lutam para conseguir benefícios e melhorias como cidadãos, e ter um entretenimento para proporcionar alegria aos moradores.