Alunos idosos do Promeapi participarão de mutirão de triagem para cirurgia de catarata

Tweet on Twitter

Share on Facebook

O Programa Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (Promeapi), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o Centro Oftalmológico Oftalcenter, localizado na Rua Joaquim Nabuco, no Centro, realizará a partir desta quinta-feira, 13 de julho, 9h, o segundo mutirão de triagem para identificar casos cirúrgicos de catarata.

A consulta é gratuita e atenderá mais de 100 alunos da rede municipal de ensino com idade acima de 48 anos, matriculados na Educação Básica de Jovens e Adultos (EJA) do 1º seguimento. A ação acontecerá até o próximo dia 24, atendendo aproximadamente 15 idosos, pela parte da manhã e tarde, que estarão acompanhados dos professores. A intenção do mutirão é proporcionar ao aluno idoso melhor qualidade de vida.