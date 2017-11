O Amazonas encerrou a participação nas disputas individuais dos Jogos Escolares da Juventude (JEJs), neste domingo (19/11), em Brasília (DF), com 15 medalhas conquistadas. Ao todo, os atletas amazonenses conquistaram três ouros, duas pratas e 10 bronzes, nas modalidades luta olímpica, badminton, natação, vôlei de praia e tênis de mesa. A delegação conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Os atletas da luta olímpica foram os que mais subiram ao pódio e foram os únicos a conquistarem medalhas do ouro no individual para o Amazonas. Brayan Lucas (Centro Integrado de Desenvolvimento e Educação), Diana Lira (Escola Estadual Dom Milton Corrêa Pereira) e Christian Leite (Escola Estadual Solón de Lucena) ficaram com a dourada. Viviane Bentes (Escola Dom Milton Corrêa Pereira) e Samara Muller (CMPM), com o bronze. Brayan, Viviane, Christian, Diana, Samara e Elias Gomes, da Escola Estadual Pio Veiga, do município de Atalaia do Norte, ainda garantiram mais um bronze na disputa por equipes.

“Todos esses resultados positivos da luta olímpica são frutos de um trabalho em conjunto, entre a academia do professor Anderson Alves e o trabalho realizado no CTARA (Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia), com o professor Valdeci. Isso tudo também faz parte do esforço dos atletas e da dedicação de cada um nos treinos, da vontade e da garra deles. Vamos voltar para Manaus com três campeões escolares, estamos muito felizes”, comentou David Brito, professor responsável pela Luta Olímpica do Amazonas no JEJs.

O tênis de mesa garantiu cinco bronzes. Um na disputa de duplas masculinas com os atletas André Murchie (Adalberto Vale) e João Silva (La Salle). Outro no torneio de duplas femininas, com Branda Macena (Adalberto Vale) e Anne Beatriz (Sergipe), no combinado. E mais um na competição de duplas mistas, com André Murchie e Branda Macena. Brena e Beatriz garantiram mais um bronze na disputa por equipes.

No badminton, Victor Nascimento (CMPM IV) ficou com a prata, na disputa simples pelo masculino. E na natação, Elysa Maia (La Salle) conquistou uma prata e um bronze para o Amazonas nas provas dos 100m e 50m costa, respectivamente. E no vôlei de praia, Lorena Fernandes e Larissa Monteiro (Recanto da Criança) garantiram mais um bronze para o Estado.