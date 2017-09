Tweet on Twitter

Mais de 89 mil famílias inscritas no Programa Bolsa Família (PBF) foram atendidas no primeiro semestre de 2017, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), da Prefeitura de Manaus.

O número total, 89.667 famílias, equivale a 76,26% da totalidade de beneficiados, e contribuiu, significativamente, para o Amazonas figurar como primeiro colocado no acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa. O Estado atingiu 83,68% de cobertura das 350.071 famílias beneficiadas pelo PBF.

Para a permanência no programa, os beneficiários devem, entre outras condicionantes, realizar o acompanhamento de saúde a cada seis meses.

Durante o primeiro semestre deste ano, foram realizados os acompanhamentos da saúde de 3.054 gestantes, sendo que 99,89% delas estavam com as consultas de pré-natal em dia.

As crianças menores de 5 anos de idade acompanhadas somaram 48.984 (77,67% do total), sendo que 100% tiveram a vacinação atualizada. Nas menores de 7 anos, os profissionais de saúde realizaram consultas de crescimento e desenvolvimento em 73.745 delas (77,94% do total).

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que estes índices são resultados de avaliação sistemática no processo de trabalho. Com base na rotina dos beneficiários e das equipes de saúde, o acompanhamento foi aprimorado, no que diz respeito ao acesso aos serviços e o registro da informação.

A coordenadora das ações de Saúde Nutricional da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Tânia Batista, destaca que uma das mudanças que foram adotadas a partir dessas avaliações refletiu diretamente para que a capital apresentasse números expressivos nesse semestre, considerando que a meta é atender 80% dos beneficiários. “Oferecer o acesso em todos os dias facilitou a ida da família à UBS, onde tem acesso a toda carteira de serviços”.

O Programa Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda, que promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades, que reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações complementares, que objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.