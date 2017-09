Em julho, o setor de serviços cresceu 0,8% frente a junho (na série com ajuste sazonal), após ter crescido 4,2% em junho e 8,0% em maio.

Na série sem ajuste sazonal, em relação a julho de 2017, o setor de Serviços teve aumento de 5,6%, depois de ter crescido em junho (5,3%) e caído maio (-2,8%). A taxa acumulada no ano está em -5,1% e a dos 12 meses, em -8,4%.

A receita nominal em julho, na série com ajuste sazonal, também teve crescimento (0,7%). Na comparação com julho de 2016 (série sem ajuste sazonal), a variação foi de 9,6%. A taxa acumulada no ano ficou em 0,8% e a dos 12 meses, em -3,4%.

Dos sete primeiros meses do ano, a atividade de serviços do Amazonas teve crescimento em cinco. Com isso, o acumulado no ano que em janeiro era -10,8% foi reduzido para -5,1% em julho. A continuar com esse ritmo, é provável que em Dezembro feche o ano com crescimento em relação ao ano passado.

O desempenho de Julho, colocou o Amazonas na terceira colocação entre as Unidade da Federação, abaixo apenas de Rondônia com 2,0% e Mato Grosso com os mesmos 0,8%.

Já no desempenho acumulado em 2017, o estado está com a décima segunda posição. Embora este grupo seja liderado por Mato Grosso com 4,2% de crescimento, há somente três estados com crescimento dos serviços em 2017 (MT, PR e RN).

Rondônia, Mato Grosso do Sul e Amazonas são os estados que mais cresceram

Os resultados regionais do setor de serviços em julho (com ajuste sazonal), em relação a junho, apresentaram alta em Rondônia (2,0%), Mato Grosso do Sul (0,8%), Amazonas (0,8%), Goiás (0,7%) e Rio Grande do Norte (0,7%). As retrações foram observadas em Mato Grosso (-7,0%), Espírito Santo (-6,0%) e Tocantins (-5,3%).

Na série sem ajuste sazonal, na comparação com julho de 2016, Paraná (7,1%), Amazonas (5,6%) e Mato Grosso (5,3%) registraram alta, enquanto Roraima (-17,0%), Tocantins (-14,7%), Distrito Federal (14,7%) e Maranhão (-11,6%) tiveram queda.