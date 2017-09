Crianças e adolescentes devem comparecer aos postos de vacinação até 22 de setembro para colocar em dia a sua caderneta de vacinação. Esse é o período da Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde. Para Amazonas foram enviadas quase 615 mil doses de vacinas. A profissional de telemarketing Regina Lopes dá um bom exemplo desse compromisso, que deve ser assumido pelos pais.

“Tenho uma filha de 6 anos, a Ana Lídia. Ela tem a caderneta de vacinação toda em dia. É de extrema importância manter a imunização da criança. Sempre dói, né?! A gente não pode mentir dizendo ‘Ah não vai doer’. Vai doer sim, mas é uma dorzinha rápida e necessária para o próprio bem dela”.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, alerta para a importância da vacinação e lembra sobre o risco de não se vacinar.

“A vacina é direito da criança! Há que se fazer um esclarecimento às famílias da necessidade da vacinação, que é a melhor maneira de prevenir doenças é fazendo a vacinação. Lembramos que algumas doenças estão voltando a aparecer e que se não houver vacinação, nós teremos risco também de repetir doenças que, em tese, já haviam sido erradicadas. Então é muito importante a manutenção do hábito, do compromisso, das famílias de vacinar as crianças conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Este sábado, 16 de setembro, é o dia D da vacinação, quando 36 mil postos de saúde em todo país estarão de portas abertas para imunizar crianças e adolescentes. Treze vacinas estarão disponíveis para as crianças e outras oito para os adolescentes. Em todo Brasil, o Ministério da Saúde convoca mais de 47 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos para atualizarem o calendário vacinal.

Reportagem, Luiz Philipe Leite.