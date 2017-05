“Não sou Vivian Amorim, mas também vou representar Manaus na casa do BBB

Fui selecionada para a Globo Hackathon, competição de programação que ocorrerá na casa mais vigiada do Brasil”. Foi com essa mensagem que a representante do Amazonas, Ludymila Lobo, anunciou em seu Facebook que irá participar do evento, que acontece nos dias 13 e 14 de maio.

Ludymila é egressa do curso de Ciência da Computação do Instituto de Computação da UFAM (IComp) e atualmente trabalha na área de TI do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região. “Acredito que participar desta competição será uma oportunidade incrível para trabalhar com tecnologias inovadoras, como o Emotiv, aparelho que capta atividade elétrica cerebral e a transforma em comandos para dispositivos conectados”, disse a participante.

Globo Hackaton

Esta será a 3ª edição da maratona que tem como tema “O futuro da produção e distribuição de conteúdo no jornalismo, esporte e entretenimento”. Os 52 participantes de todo o Brasil terão 33 horas para criar e prototipar o projeto que tem como objetivo pensar na inovação na forma de produzir e consumir conteúdo através do desenvolvimento de protótipos, softwares e outros projetos que possam ser aplicados ou desenvolvidos para esse objetivo.

Os três melhores serão escolhidos por um júri e receberão prêmios. A Globo Hackaton será transmitida via streaming, um programa de transmissão via internet.