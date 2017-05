Amazonino Mendes venceria as eleições para governo, aponta pesquisa

De acordo com pesquisa realizada pela Rede Tiradentes, Amazonino Mendes venceria as eleições para o governo do Amazonas.A pesquisa espontânea revelou que 67% dos eleitores ainda não tem em quem votar e 19% dos eleitores não querem votar em nenhum dos nomes cogitados até o momento.

O ex-governador Amazonino Mendes (PDT) está em primeiro lugar, seguido de Marcelo Ramos (PR), Eduardo Braga (PMDB), Artur Virgílio (PSDB) e Marcos Rotta (PMDB).

A pesquisa ouviu 1000 eleitores de Manaus entre os dias 05 e 08 de maio. A margem de erro é de 3,5.

No confronto direto entre os caciques Amazonino Mendes e Eduardo Braga , o primeiro derrotaria o segundo. Ambos tem votos no interior.