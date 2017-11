O secretário executivo da Região Metropolitana de Manaus, Elânio Gouvêa de Oliveira, e o coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) Prosamim, Claudemir Andrade, comandam, neste sábado (18/11), uma comitiva formada por engenheiros e técnicos do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) que vai fiscalizar o andamento das obras do trecho 1, da Ligação Viária Luiz Antony (LLA), que vai facilitar o acesso de motoristas que trafegam pela zona oeste com destino ao Centro da capital.

A obra atingiu os 70% de execução nesse trecho e segue em ritmo acelerado. Ao todo, mais de 300 trabalhadores se revezam dia e noite na execução dos serviços para que o projeto fique totalmente pronto até maio de 2018.

A LLA faz parte do Prosamim III que vai entregar para Manaus uma nova ligação viária, com ciclovia, calçadas, playgrounds, áreas de convivência, além do Parque da Castelhana. A obra é executada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo do Estado do Amazonas.

FOTO: TIAGO CORRÊA/SRMM-UGPE