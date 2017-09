Neste sábado (16), um homem identificado como Marcelo foi assassinado com vários golpes de terçado, no Ramal do Laranjal, zona rural de Manacapuru. O crime ocorreu por volta das 23h30. De acordo com o Centro Integrado de Polícia do Interior (CPI), o acusado de cometer o assassinato foi preso na manhã deste domingo (17) e se chama Divino Milton de Araújo, 39, conhecido como ‘Madruga’. Vítima e algoz moravam no mesmo ramal onde ocorreu o crime.

De acordo com o comandante do policiamento de Manacapuru, sargento Fragoso, após a prisão, Madruga afirmou que conhecia a vítima e que ele cometeu o crime apenas para se defender.

Marcelo foi resgatado por um vizinho e antes de morrer a disse que o assassino era “Madruga”. O caso é investigado na Delegacia Civil de Manacapuru, o 1º DP.