Quem se inscreveu no Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, já pode ajudar a avaliar itens como facilidade do processo de inscrição e atendimento para tirar dúvidas, por meio do aplicativo Oppinebox, disponível para download e compatível com Android e IOS. O objetivo é identificar o perfil dos candidatos e qualidade do serviço prestado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

A diretora-geral da Escola, Stela Cyrino, destaca a importância do app para qualificação e melhoria contínua do serviço e enfatiza que todos os que se inscreveram no processo seletivo podem participar da enquete. Segundo ela, como querem avaliar itens que vão dar facilidade de inscrição até a qualidade do atendimento ao tirar dúvidas e entregar a documentação, é muito importante que todos participem, para que consigam sempre melhorar o programa.

A enquete poderá ser respondida até 13 de dezembro, data prevista para o encerramento do processo seletivo, com a entrega de documentação dos candidatos que participarem do Remanejamento de vagas.

Para estimular os candidatos a responderem ao questionário completo, a própria empresa desenvolvedora do Oppinebox vai ofertar prêmios, que incluem vale-maquiagem e vale-feijoada, com sorteio marcado para o dia 20 de dezembro. O idealizador do OppineBox, Marcelo Cardoso, frisou que para concorrer aos prêmios, o candidato precisa manter o aplicativo no seu celular até a data do sorteio, que é eletrônico.

Para participar, o candidato deve baixar o aplicativo, clicar na aba “Eventos” e, em seguida, em “Bolsa Universidade”.

Os 11.287 candidatos classificados na Primeira Chamada do Bolsa Universidade devem entregar, de 21 a 24 de novembro, a documentação especificada em edital, das 8h às 18h, na sede da Espi, localizada na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus. O edital do programa está disponível no portalespi.manaus.am.gov.br.