Após empate, Manaus FC crê em vitória na 2ª semifinal do AM Infantil

O Manaus FC teve a vitória nas mãos na primeira partida das semifinais do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-16 (Infantil). Jogando no feriado da Consciência Negra no estádio Carlos Zamith, o Gavião abriu o placar com Joshua aos 20 minutos, mas o Clipper empatou no último minuto com Matheus.

Com o resultado, o Clipper jogará pelo empate no jogo da volta, pois teve melhor campanha na primeira fase da competição. Para o Manaus FC só a vitória interessa.

Na opinião do atacante Alex, o Gavião do Norte precisa ser mais agressivo para conquistar o placar que garantirá a vaga na grande final. A segunda batalha acontece no próximo sábado, em local a ser confirmado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

“No primeiro jogo atacamos pouco, mas na próxima partida precisamos ousar mais, jogar em cima do adversário e aproveitar as oportunidades. Sabemos das dificuldades que teremos, mas vamos trabalhar para conseguir o objetivo e chegar à final do campeonato que é o sonho de todo o grupo”, disse Alex, que já marcou três gols na competição.

Na outra semifinal da categoria, o Sul América venceu o Holanda por 1 a 0, em partida realizada no estádio da Colina.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira