Entre os 14 combates do Rei da Selva Combat 10, um dos mais aplaudidos reuniu Andreza Belfort (X-Union) e Alessandra “Lelê” Nunes (Deo Academy. O duelo foi válido pelo peso palha (até 52 kg), que tem Joice Mara da Silva (JMT/CT Manaus Fight) como dona do cinturão da categoria.

Após uma batalha sangrenta de três rounds, Andreza venceu por decisão unânime dos juízes laterais. Foi o terceiro triunfo na carreira da atleta de 29 anos, que é oriunda da luta livre – ela é integrante da grande família de campeões formados pelo mestre Totonho Aleixo, o CT Brunocilla.

“De longe foi a luta que mais me machuquei, apesar de estar mais experiente. A Alessandra tem a mão pesada, então tive que ser bem estratégica para não gastar gás à toa nem me machucar mais. Foi show e a Lelê ganhou meu respeito. Foi uma honra lutar com ela”, enalteceu Andreza, que preferiu não adiantar sobre seu futuro na organização presidida por Sammy Dias e Diogo Dutra.

Mesmo derrotada, Lelê impressionou pelo coração valente e a garra demonstrados no “cage”. Os dirigentes da franquia garantiram que a revelação da Deo Academy Top Team terá outras oportunidades de mostrar seu trabalho no Rei da Selva ou no Amazon Talent.

“Agradeço a Deus em primeiro lugar por tudo; ao Sammy e Diogo pela oportunidade de lutar o maior evento do Norte do País; e a minha equipe que esteve comigo. Fico feliz pela luta, tentei dar o meu melhor, mas infelizmente não veio a vitória. Essa é apenas a minha segunda luta, acredito voltar mais forte e mais confiante. Foi uma luta bem disputada, a Andreza é uma ótima lutadora e venceu por mérito, sem ela não seria possível esse grande combate. Obrigada Rei da Selva, obrigada Emanuel Sports, em breve nos vemos”, comentou a atleta de Willian Ricartes e Waldeci Silva.