Aposentado morre durante sexo com adolescente em motel de Manaus

Um procurador aposentado de 77 anos morreu durante ato sexual com uma adolescente de 16 anos nesta terça-feira (21). Eles estavam no Motel Beija Flor, no bairro Compensa, próximo da ponte Rio Negro, quando o homem começou a passar mal.

De acordo com a polícia, a menor se desesperou e solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local, tentou a reanimação, mas o aposentado acabou falecendo.

No local foram encontradas diversas comprimidos de estimulante sexual, que podem ter ajudado o idoso a ter o mau súbito. A jovem, que foi levada para a Delegacia do menor infrator, disse que mantinha uma relação amorosa com o procurador aposentado já há algum tempo e ele sempre tomava viagra, porém, nunca havia passado mal.