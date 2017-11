Ariel comanda vitória do Estrela do Norte na 5ª Liga Olé

Com dois gols, Ariel Bruno comandou a vitória por 4 a 1 do Estrela do Norte sobre o AJRJ na noite desta terça-feira, 21 de novembro, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em jogo válido pela primeira rodada da quinta edição da Liga Olé Futsal.

Inspirado, o camisa 5 do Gigante da Zona Leste deu assistência para o primeiro gol, marcado Mário Rubson aos 13 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Ariel fez o segundo gol do Estrela do Norte, cobrando pênalti no ângulo do goleiro adversário.

O artilheiro da noite ainda marcou aos 7 minutos, num belo chute cruzado. O time do São José 3, que foi comandado pelo auxiliar Kaio Ricardo, ainda anotou o quarto com Thiago Baiaca, aos 10 minutos do segundo tempo. O AJRJ descontou com gol de Felipe Ramos aos 3 minutos da etapa complementar, desviando do goleiro PC a bola lançada na área.

“Foi um jogo difícil e, apesar do placar elástico, a nossa equipe teve um pouco de dificuldade porque a equipe deles também tem muita intensidade. A gente está vindo de uma temporada de jogos constantes e acaba que o cansaço pesa. Mas fizemos um grande jogo, conseguimos aproveitar as oportunidades, fazer os gols. Temos muito a melhorar ainda, mas o que importa são os três pontos”, comentou Ariel.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira