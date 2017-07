Artistas, produtores e agentes realizam Pacto pela Cultura em Manaus

Seminário sobre Políticas Culturais acontece neste sábado (8) a partir das 16h no Museu da Amazônia do Largo para criação de uma agenda 2017-2019 para o Conselho Municipal de Cultura.

Os debates sobre políticas públicas para Cultura ganham força, paralelo às Eleições Municipais do Conselho de Cultura de Manaus – ConCultura. Nesse contexto surge o Seminário Pacto Pela Cultura que acontecerá no próximo sábado (8) a partir das 16h no Museu da Amazônia – Musa do Largo.

O seminário surge com o objetivo de apresentar o legado de 14 anos do ConCultura, discutir propostas dos candidatos envolvidos na Eleição 2017, além de escutar, refletir e atualizar as necessidades reais do setor cultural. Durante o seminário será construído um documento denominado “Pacto pela Cultura”, onde constará as propostas das candidatas e candidatos, um diagnóstico das políticas públicas municipais e assinatura das organizações e sociedade firmando o compromisso com uma agenda de prioridades durante a gestão do biênio 2017/2019.

A programação do evento conta com o credenciamento dos candidatos habilitados às cadeiras do Conselho Municipal de Cultura, uma apresentação do Conselho Municipal de Cultura e os novos desafios para os próximos conselheiros, apresentações das propostas das candidatas e candidatos que concorrerão às cadeiras de Teatro e Circo, Cultura Popular, Dança, Música, Literatura, Cultura Étnica, Artes Visuais e Audiovisual, apresentação breve da trajetória e engajamento dos candidatos, informações, considerações, questionamentos e observações por parte do público presente. Por fim assinatura do pacto e encaminhamento ao Presidente do Conselho Municipal de Cultura, ao Presidente da Fundação Municipal de Cultura e Eventos e ao secretário de Estado da Cultura.

ConCultura

O ConCultura foi criado pela Lei N° 710 de 3 de setembro de 2003 juntamente com o Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística, vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal. Sua atuação é deliberativa, normativa e consultiva, no âmbito das atividades culturais e artísticas exercidas em Manaus. Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística são administrados pelo ConCultura, composto pelo Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, e de forma paritária, por 08 (seis) conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal e por 08 (seis) conselheiros indicados pelas entidades representativas das categorias artísticas sediadas no município de Manaus por meio de eleição.

“Esse pacto é exclusivamente para criar uma interação entre os setores criativos e os candidatos dos diversos segmentos ao ConCultura. Somente por meio de diálogos poderemos entender as demanda apontadas pelo setor audiovisual e demais fazedores de cultura”, afirma a candidata à cadeira de audiovisual Michelle Andrews. A candidata Carla Conorí na disputa pela cadeira de Cultura Popular também destaca que “Manaus é um território onde todas as manifestações da cultura popular brasileira se encontram. A cadeira de Cultura Popular possibilitará que os movimentos, grupos em sua diversidade e pluralidade sejam também protagonistas. Esse processo integrará várias linguagens artísticas que utilizam a oralidade para a criação de tecnologias sociais somadas aos saberes tradicionais. Tudo isso garante a preservação e manutenção do patrimônio material e imaterial. Entendido tamanha importância dessa cadeira, assumimos o compromisso com o Pacto pela Cultura”

O Seminário Pacto pela Cultura é aberto ao público em geral e emitirá certificado como atividades extracurriculares. A iniciativa partiu das candidatas e candidatos ao ConCultura:Carla Conorí, Francis Madson, Michelle Andrews, Paulo Trindade e Rojefferson Moraes. aberto ao público em geral e certificará como atividade .