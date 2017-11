Árvore de Natal da Cidade Nova será entregue neste sábado

Com 13 metros de altura e confeccionada com garrafas pet arrecadadas em cooperativas de catadores e em núcleos menores existentes em bairros da cidade, a árvore de Natal da Cidade Nova, localizada na confluência das avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, zona Norte, será entregue à população neste sábado, 25/11, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), às 18h, ocasião em que as luzes natalinas serão acesas.

A campanha de Natal da prefeitura está sendo coordenada pelo FMS e foi lançada, oficialmente, no dia último dia 15, com o acendimento da árvore de Natal na praça da Matriz, Centro, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pela primeira-dama e presidente do FMS, Elisabeth Valeiko. Neste ano o Natal do Abraço será o conceito adotado na ornamentação visual da cidade, além de ser o sentimento imprimido, por meio da solidariedade e do amor ao próximo, em todas as ações natalinas do município.

O público presente no acendimento das luzes, também terá como atrações a apresentação da fanfarra da Escola Municipal Helena Walcott, DJ Rafael Anjos e a presença de personagens que remetem ao clima da época. Papai e Mamãe Noel, renas e duendes são alguns dos personagens que irão agregar mais beleza a este momento festivo.