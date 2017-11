Um ato público com manifestações culturais de matriz africana encerra, nesta quinta-feira (23/11), a agenda de enfrentamento ao racismo alusiva ao mês da Consciência Negra. O evento acontece no Largo São Sebastião, das 17h às 20h, com música, dança, poesia, teatro e capoeira.

A programação é coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e contará com o apoio de organizações do movimento negro do Amazonas e Secretarias de Estado de Educação (Seduc) e Municipal de Educação (Semed), além da participação de estudantes da rede pública de ensino.

“Será mais um momento de reflexão sobre a resistência da população negra devido a todas as mazelas porque passam até hoje, em pleno século 21, e mais um ato de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação, em que vamos fortalecer o respeito”, destaca o secretário da Sejusc, Clizares Santana.

Na ocasião, as equipes de abordagem educativa do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos vão distribuir material informativo sobre como e onde denunciar crimes de racismo, realizar rodas de conversa para esclarecer dúvidas sobre o tema, receber denúncias e fazer encaminhamentos.

A programação do mês da Consciência Negra iniciou no último dia 17 e contou com palestras, mostra de projetos, colóquio para professores, abordagens educativas, caminhada e a participação em audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).