Atrações esportivas e Esquadrilha da Fumaça são destaques na programação da Ponta Negra em julho

Danças regionais, shows e esportes estão entre os eventos agendados para o mês de julho no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, além do já tradicional projeto “Faixa Liberada”.

A partir desta sexta-feira, 14 de julho, até domingo, dia 16, das 16h às 22h, o local recebe o Campeonato de Skate por Equipes, com competição entre skatistas e a divulgação do trabalho que visa retirar jovens das ruas para a prática de esportes, criar uma escolinha de skate e reduzir a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Para participar, basta comparecer ao local e levar 1 kg de alimento não perecível que será doado à Casa da Criança.

Sábado e domingo, dias 15 e 16, as quadras de areia recebem a segunda etapa do Circuito Amazonense de Beach Tênis, de 8h às 15h, com entrada gratuita. A programação dá continuidade ao calendário anual de Beach Tênis em Manaus.

No domingo, a Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas (Fedeam), em apoio ao Grupo de Apoio a Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma), promove, a partir das 16h, a Corrida do Homem, que tem como objetivo alertar o sexo masculino sobre a prevenção do câncer.

A corrida sairá do trecho do anfiteatro em direção ao Jardim América. A inscrição custa R$ 50, valor que será revertido para ajudar nas obras do Gamma. A corrida conta com parceria da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Ainda no dia 16, de 8h às 12h, tem a comemoração dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com um ato público sociocultural no parque, incluindo apresentações culturais, brincadeiras para crianças, música e orientação sobre os direitos e deveres estabelecidos no ECA. A realização é da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A partir das 14h do dia 20, a Forca Aérea Brasileira (FAB) levará para a Ponta Negra as comemorações do aniversário de 144 anos de Alberto Santos-Dummont, fazendo homenagem ao Patrono da FAB e pai da aviação. O evento terá encerramento com a apresentação da mundialmente conhecida Esquadrilha da Fumaça.

A Esquadrilha da Fumaça representa a Força Aérea como instrumento diplomático e de ajuda humanitária, e em maio completou 65 anos de muita história. A intenção da FAB é aproximar o público dos aviões da Fumaça e suas incríveis acrobacias.

E levando mais cor, animação e danças regionais para o anfiteatro, de 28 de julho a 10 de agosto, o complexo recebe mais uma edição do Festival Folclórico do Amazonas, categorias Prata e Bronze. A competição é realizada desde 1957 e conta com organização da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reunindo dezenas de grupos folclóricos. As apresentações acontecerão, diariamente, de 20h à meia-noite. A entrada é gratuita.

E a Faixa Liberada continua no parque, para uso da população, sempre às quartas, de 16h às 20h, e aos domingos, das 6h às 12h, transformando o espaço numa área ampliada para a prática de atividades físicas ao ar livre.

Todo e qualquer evento realizado na Ponta Negra deve ser previamente autorizado pela comissão, por meio do gestor do espaço, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). E para todas as atividades autorizadas pelo órgão existem regras a cumprir pelo promotor do evento, sujeitas à penalidade e aplicação de infração, no valor máximo de 70 UFMs.

Entre as principais obrigações está a proibição de uso de materiais que degradem o piso do complexo, não podendo perfurar, fincar, escavar ou parafusar qualquer tipo de dispositivo ou estrutura no calçadão. Além disso, é de total responsabilidade do realizador do evento a limpeza da área usada após o término, no prazo máximo de 24h. Também é proibido usar as instalações elétricas do espaço, que são de uso exclusivo da administração.

Os interessados em usar a Ponta Negra para eventos e/ou ações devem encaminhar ofício no qual conste as informações necessárias para futura autorização, mediante pagamento de taxa de uso do espaço público, valor calculado segundo as especificações e tamanho do evento.

No ofício deve constar o CNPJ ou CPF do interessado, telefone do responsável/procurador, a definição do espaço pretendido, data do evento e, caso haja necessidade de montagem e desmontagem de estrutura, data de início e término, com breve descrição da ação a ser realizada e equipamentos, como carro de som, banners, barracas, gradis, banheiros químicos, entre outros, informando a metragem e quantidade.

O ofício deve ser entregue na sede do Implurb (avenida Brasil, prédio anexo à prefeitura), em horário comercial, para o responsável administrativo de plantão da Comissão da Ponta Negra (CPN). A solicitação deve ser efetuada com o mínimo de 15 dias de antecedência para que a autorização seja expedida em tempo hábil. Para mais informações, entrar em contato pelo (92) 3625-6287, em horário comercial.