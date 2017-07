Uma equipe de policiais civis formada pelo delegado geral-adjunto, Ivo Martins, sob o comando delegado Ricardo Cunha, titular da 4° Distrito Integrada de Polícia (DIP) de Manaus, prendeu nesta sexta-feira, dia 7, José Vagner Silva de Souza, o “Pastor”, Francisco Silva Pinheiro, o “Nego” e Antônio Leene Silva do Vale, o “Laene”, investigados pelo crime de tentativa de homicídio e dano qualificado ocorrido no ultimo dia 3 contra o delegado Paulo Gadelha, titular da 69° DIP de Guajará (município distante 1.467 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com a autoridade policial, as prisões aconteceram em Guajará. “Pastor” foi quem encomendou o crime para se vingar do delegado da cidade, porque já havia preso diversas vezes pelo crime de tráfico de drogas. “Ele disse publicamente que pretendia se vingar porque o delegado estava dificultando o tráfico na cidade, lhe causando prejuízos de mais de R$ 50 mil com apreensão de drogas, veículos, honorários de advogados para soltá-lo e não tinha recursos para pagar seus fornecedores”, informou Ricardo Cunha.

O delegado informou que para executar o crime, “Pastor” contratou “Nego” e “Laene”, além de Jonatha da Silva e Silva, que está foragido. O último, assim como os outros, teve a prisão decretada pelo juiz da Comarca de Guajará, Túlio Dourinho, no fim da tarde deste sexta-feira, dia 7.

Ricardo Cunha informou que no dia do crime, “Nego” e “Laene” pularam o muro da casa do delegado Paulo Gadelha, jogaram gasolina ao redor da casa, atearam fogo e fugiram. O veiculo do delegado e parte do forro da residência, ficaram destruídos no incêndio.

Depois dos procedimentos cabíveis, os três infratores foram levados ao hospital da cidade para exame de corpo de delito e encaminhados a carceragem da DIP. O trio deve ser transferido para Ipixuna, município próximo a Guajará, onde ficarão à disposição da Justiça.