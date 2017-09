O Boi Caprichoso reúne seus sócios para apresentar e deliberar sobre a prestação de contas, do período de 05/09/2016 a 31/07/2017

Parintins (AM) – A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso apresenta nesta quinta-feira, 14, às 19h30mim, o balancete financeiro do primeiro ano da gestão do presidente Babá Tupinambá e do vice Jender Lobato. Os sócios irão tomar conhecimento e deliberar sobre a prestação de contas, do período de 05 de setembro de 2016 a 31 de julho de 2017. O evento será realizado no Curral Zeca Xibelão.

O Conselho Fiscal do Boi Caprichoso recebeu e analisou a planilha

financeira e dará seu parecer durante o evento. Saullo Vianna e os membros Flávio Cardoso e Julvan Medeiros reuniram com o diretor financeiro, Adelino Aguiar, e o contador, Márcio Ribeiro, quando receberam a prestação de contas do exercício 2016/2017. “A nossa atuação se baseia na fiscalização e no zelo pelo direto do sócio e torcedor azul e branco”, assegura Vianna.

O presidente Babá Tupinambá e o vice Jender Lobato afirmam que a primeira prestação de contas já vem acontecendo nas mídias sociais do Boi Caprichoso, com a Escola de Artes funcionando e com o título 2017 na arena do bumbódromo. “Nossa gestão tem trabalhado com muita transparência e os sócios do Boi Caprichoso têm acompanhado isso de perto e na assembleia iremos explicar cada detalhe do que entrou e o que saiu do boi Caprichoso neste primeiro ano à frente da associação”, comenta.

Os sócios que estiverem em outras cidades poderão acompanhar a assembleia de prestação de contas pela página oficial do Boi Caprichoso.