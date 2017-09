Concursos de danças, “Garota do Bairro” e sorteios de brindes são algumas das atrações das festas de aniversário de dois bairros de Manaus neste sábado, 16/9. O bairro Petrópolis, na Zona Sul, irá comemorar os seus 76 anos de fundação, enquanto o bairro Riacho Doce 1, na Zona Norte, celebra 25 anos. As festas contam com apoio da prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e serão realizadas a partir das 19h.

No bairro Petrópolis, a comemoração será realizada na rua Jose Florêncio, entre as ruas Coronel Ferreira de Araújo e Aristófanes Antony, em frente à Escola Estadual Tiradentes. A programação começará no ritmo de muito toada com a banda “Coração Azul”. Logo após, a banda de rock “Carbono 14” levará para o palco músicas de artistas consagrados do rock nacional. Em seguida, haverá o momento em que os antigos moradores contarão a história do bairro. O evento encerrará com a escolha da “Garota Petrópolis 2017”.

A festa, conforme o organizador do evento Lailson Oliveira, tem como objetivo entreter os moradores do bairro. “A comunidade não tem muitas atrações, geralmente, as pessoas esperam pela festa de aniversário”, comentou.

Já no bairro Riacho Doce 1, Zona Norte, a comemoração dos 25 anos do lugar será realizada na rua Santos Dias, em frente à Escola Municipal Santa Rita de Cássia. A festa iniciará às 19h, contará com sorteios de brindes e shows musicais, entre elas as bandas “Forró Inicial” e “Forró Safadão”, além do show do DJ do bairro Mc Renan.