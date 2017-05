Bandidos invadem casa e atiram em PM pelas costas

Bandidos/casa/atiram em PM

Três homens ainda não identificados invadiram a casa do policial militar (PM) Jeandreson, na tarde desta sexta-feira (17), na Rua 23, Conjunto dos Buritis, Cidade Nova, zona norte da capital. Os criminosos foram até o quarto onde o PM estava e o atingiram com um tiro nas costas. O ataque ocorreu por volta das 17h

De acordo com o tenente Rômulo, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) que está no local, os infratores pegaram o veículo da vítima, um Sandero, placa NOV-2773, uma pistola Tauros e fugiram.

Ainda segundo o tenente, soldado Jeandreson está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do Hospital Delphina Aziz, com quadro estável, segundo os médicos. Ele será transferido para outra unidade de saúde, pois precisa de cuidados.

No local da ocorrência, há uma câmera de vigilância, mais o equipamento não gravou a ação dos infratores.