Cinco pessoas foram presas e apresentadas na manhã desta segunda-feira (18) por participação num esquema criminoso especializada em roubos, conhecidos como “saidinha de banco”. Entre os suspeitos está o motorista do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), Manoel Eduardo Ramalho Angelim, que passava informações ao bando sobre recebimento de altas somas de aposentados e pensionistas do órgão.

De acordo com a polícia,a quadrilha praticou diversos outros crimes na capital amazonense. Diogo da Silva Magalhães, 26, Jéferson Isidoro Ramos, 44, Francisco Enildo Pereira Magalhães, 49, e Esaú Jacó Braga Reis, que era foragido do sistema penitenciário por roubo e homicídio.

O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), informou que Francisco é pai de Diogo e foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão do homem ocorreu na noite de domingo, 17, por volta das 18h, na Rua Tores Vedras, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital. A prisão de Francisco ocorreu ogo após Diogo ser preso em cumprimento de mandado de prisão. Ao ser questionado pelos policiais, ele disse que o pai guardava as armas usadas pelos criminosos durante os roubos.

A equipe foi até a casa indicada e, em uma caixa d’água, na laje da casa de Francisco Enildo, foram encontradas três pistolas, sendo duas calibres ponto 40 e uma de calibre ponto 45. Foram encontrados, também, quatro carregadores de pistola contendo, 64 munições de calibre ponto 40, 16 munições de calibre 45, 18 munições de calibre nove milímetros, dois carregadores de metralhadora, além de veículo, modelo Prisma, de cor branca e placas PHF – 1280. Torres informou que duas pistolas são de uso exclusivo da Polícia Civil e uma da Polícia Militar.