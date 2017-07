Bando invade chácara, tenta estuprar idosa de 87 anos e dá terçadada em autista

Tweet on Twitter

Um caso bárbaro deixou os moradores de Iranduba (localizado a 27 quilômetros de Manaus) boquiabertos. Homens armados invadiram uma chácara na madrugada de quinta-feira (7), torturaram dois idosos e deram uma terçadada na cabeça de um jovem autista, de 22 anos, durante um assalto.

Os suspeitos entraram na casa onde a família dormia e anunciaram o assalto. No local estavam uma senhora de 87 anos, o filho dela, de 64 anos, e o rapaz autista. Os três foram torturados por horas. Agredidos e amarrados, os dois homens não puderam ajudar a idosa, que por pouco não foi estuprada pelo bando.

“O jovem começou a gritar muito quando viu a idosa, que ele considera como mãe, sendo aliciada pelos criminosos. Um deles ficou com raiva, pegou o terçado e lhe deu um golpe na cabeça. Foi horrível”, contou a outra testemunha.

A senhora e o idoso de 64 anos são diabéticos e quase foram mutilados. Após o crime, o bando fugiu do local levando pertences pessoais da casa. As vítimas foram socorridas e trazidas para Manaus e estão internadas no Hospital João Lúcio.

“Todos estão apavorados, nem querem mais voltar para a chácara. Esse crime chocou toda a vizinhança”, disse um familiar – que preferiu não se identificar.

O caso foi registrado na delegacia do município e ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos.