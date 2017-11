Paulo Roberto Galvão Borel Pimentel Moreira e Maria Caroline Ferreira estão foragidos

Deusemir Costa Brasil, 56; João Lima de Melo Neto, 20, conhecido como “Neto”; João Paulo Ferreira da Silva, 20, e Luiz Fernando Ferreira da Costa, 36, o “Negão”, foram presos por roubo majorado e associação criminosa. Eles foram apresentados à imprensa na tarde desta sexta-feira (17), em cumprimentos a mandados de prisão preventiva. De acordo o delegado Rafael Allemand, as investigações em torno da quadrilha iniciaram após um roubo ocorrido a uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Santo Antônio, zona oeste, no dia 30 de setembro deste ano.

As ordens judiciais em nome dos quatro infratores foram expedidas no dia 31 de outubro, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da 9ª Vara Criminal. João Lima, João Paulo e Luis Fernando foram presos nas respectivas residências onde moravam, situadas em pontos distintos no bairro Petrópolis. Deusemir foi preso, na casa dele, no bairro São Francisco. Ambos os bairros estão localizados na zona sul da capital.

Rafael Allemand explicou que um homem, identificado como Paulo Roberto Galvão Borel Pimentel Moreira, que está foragido, foi quem arquitetou o delito e conseguiu a arma de fogo utilizada pelos infratores no dia do roubo.

“Deusemir morava ao lado da distribuidora onde aconteceu o crime e teria facilitado a entrada no local, alvo da ação criminosa. A namorada de Paulo Roberto, Maria Caroline Ferreira, que também está foragida, foi quem transportou a arma de fogo dentro de uma bolsa que ela carregava, e ficou observando a movimentação no lugar para avisar os comparsas caso a polícia aparecesse naquela via”, explicou o titular da Derfv.

Allemand informou que foram roubados do estabelecimento um veículo da marca Peugeot, de cor cinza; um aparelho televisor de 52 polegadas; cinco celulares; um notebook; uma câmera profissional da marca Cannon; além de diversos eletrônicos e bebidas. Após o crime a vítima foi até a especializada registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O automóvel foi abandonado em via pública, em uma rua do bairro Petrópolis, na zona sul da cidade, no último dia 4 de outubro.

O titular da Derfv ressaltou que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Deusemir tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e que Paulo Roberto responde por dois roubos. Os quatro infratores, além dos dois foragidos, foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial Deusemir; João Lima; João Paulo, e Luiz Fernando serão levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).