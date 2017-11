Barco vira e duas pessoas desaparecem no Amazonas

Na manhã desta sexta-feira (24), duas pessoas desapareceram deppis que a embarcação Tanaka Neto IV virou perto do Porto de Camanaus, município de São Gabriel da Cachoeira (AM), (distante 856 km, por via aérea de Manaus). Os passageiros foram resgatados, porém dois ocupantes estão sendo procurados. As informações são da Marinha do Brasil.

Embarcações do Exército Brasileiro e militares do Destacamento de São Gabriel da Cachoeira estão dando apoio à Operação. De acordo com a Marinha, um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido. A força militar foi informada do caso pela manhã.