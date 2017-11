O município de Parintins, baixo Amazonas (distante a 267 quilômetros de Manaus), registrou dois afogamentos nesta segunda-feira (20). Uma das vítimas é o bebê Luiz Felipe Costa, de um ano e onze meses que desapareceu após a canoa rabeta onde ele estava no rio Amazonas naufragar. A tragédia ocorreu nas proximidades da Cidade Garantido, bairro São José. As informações são do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, as buscas foram iniciadas por volta das 13h45 desta segunda-feira, apoio da Marinha do Brasil. Não há informação sobre as circunstâncias do naufrágio e o caso é investigado.

Homem de 42 anos também morre

Ainda nesta segunda-feira (20), na Ilha Tupinambarana, um homem identificado como Rosinaldo Xavier da Silva, 42, que estava desaparecido, foi localizado sem vida no rio Uaicurapá, perto da comunidade Marajó. Ele havia sumido após o naufrágio de rabeta. As informações são do Corpo de Bombeiros. Eles foram acionados por volta das 8h30 para começar as buscas. De acordo com testemunhas, duas pessoas estavam a bordo da embarcação, que tinha parado de funcionar no trecho entre as comunidades São Tomé e Marajó.

Rosinaldo Xavier caiu no rio para tentar fazer a rabeta voltar a funcionar e sumiu. Mergulhadores iniciaram as buscas por volta das 9h50. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) na sede de Parintins.