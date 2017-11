O Hospital Beneficente está lançando o projeto piloto ‘Beneficente Cuida Mais saúde ao seu alcance’ que visa atender a população da capital e do interior do Estado, com consultas médicas e exames laboratoriais em diversas especialidades com preços acessíveis com até 80% de desconto.

O projeto pretende democratizar o acesso à saúde de qualidade por um preço acessível a todas as pessoas que não possuem um plano ou não têm condições de arcar com exames de rotinas, diagnósticos, consultas médicas, procedimentos que geralmente têm um custo muito alto.

Além de exames laboratoriais, exames de imagem também terão descontos especiais.

O Hospital Beneficente Portuguesa, é um dos centros de saúde mais antigos do Estado, possui em seu quadro de profissionais, especialistas de referência.

A ação ocorre nos dias 25 de novembro e 16 de dezembro respectivamente, no Hospital Beneficente Portuguesa, localizado na Rua Joaquim Nabuco -1359, Centro

Para agendar consulta ou tirar dúvidas, basta ligar para o número (92) 99437-9372