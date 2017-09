Com a participação da comunidade escolar e autoridades responsáveis, o programa “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” entregou mais uma obra concluída. Desta vez, a Escola Estadual Alice Nunes Zampiere, localizada na Vila Almeida, em Campo Grande.

Esta foi à oitava escola entregue e utilizou mão de obra prisional e o dinheiro dos presos para reformar escolas públicas No total, foram 2.383 m² de área revitalizada, beneficiando mais de 1.000 alunos, além de professores e funcionários. A reforma começou nas férias escolares de julho e estendeu-se até a primeira quinzena de agosto. Foram gastos R$ 310 mil com materiais, e pouco mais de R$ 51 mil com mão de obra paga pelo Estado, gerando uma economia estimada em R$ 832 mil – lembrando que o total economizado não inclui o custo com material para a obra, pois este foi totalmente custeado pelos presos.

Nessa escola trabalharam 25 detentos do regime semiaberto do Instituto Penal da Gameleira, cumprindo fielmente o projeto de reforma elaborado pela Secretaria Estadual de Educação. Para o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, supervisor da Coordenadoria das Varas de Execução Penal (Covep), a importância do projeto está na oportunidade de cumprir na prática a Lei de Execução e possibilitar meios e oportunidades de trabalho aos reeducandos e, ao mesmo tempo, traduzir melhorias com economia para os cofres públicos.

Com informações do TJMS, reportagem, Storni Jr.