Aulões animados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estandes com cadastro para acesso a ferramentas de estudo e jogos interativos. Todas essas e muitas outras atividades gratuitas serão ofertadas durante o Enem Talks, programação da Adtalem Educacional do Brasil, por meio da Faculdade DeVry | Martha Falcão. Com mais de 10 horas de duração, o evento irá ocorrer no dia 27 de setembro, no Teatro Manauara, e tem expectativa de público de 1,2 mil estudantes.

Os interessados em participar podem se inscrever antecipadamente, pela internet, pelo link dvb.to/enemtalks ou na hora do evento. Ao realizar o cadastro no site, o candidato irá receber um e-mail confirmando a inscrição. No dia do Enem Talks, os estudantes devem comparecer ao Teatro Manauara com documento de identificação com foto e um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade.

Com dinâmica diferenciada, os aulões irão ocorrer das 9h às 12h e das 14h às 19h, atendendo ao conteúdo das disciplinas da prova do Enem: Física, Química, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Biologia, Filosofia, Geografia, Matemática, História e Redação. Os estudantes terão acesso a aulas-shows preparadas especialmente para o Enem Talks por uma equipe de professores capacitada para apresentar dicas do material que é, geralmente, mais exigido no Exame Nacional.

“As aulas são explicativas com resolução de exercícios de outras edições do Enem e a realização de dinâmicas, em algumas delas, como Português e Inglês, serão usadas músicas, já em outras os professores irão realizar experimentos ou podem exibir vídeos para ensinar os macetes e técnicas”, explicou a explicou Giovanna Sousa, coordenadora do Nogueira Concursos e Vestibulares, instituição parceira da Devry responsável por ministrar as aulas. Segundo ela, a dinâmica das aulas-show serve para facilitar e melhorar o acesso dos estudantes ao conteúdo.

Estandes

No intervalo das aulas, de 12h às 14h, os estudantes terão a oportunidade de focar mais atenção nos estandes ‘Enem Action’, ‘Quality Plus’, ‘Nogueira Vestibulares’ e ‘Pravaler’. Cada um deles irá oferecer um serviço diferente e gratuito. De acordo com o supervisor de Relacionamento – High School, Helder do Anjos, no estande ‘Enem Action’ serão dadas informações sobre a ferramenta online de preparação para o Enem que tem o mesmo nome. “Neste estande faremos o cadastro dos interessados para uso gratuito desta ferramenta, que oferece, entre outros serviços, apostilas e aulas ao vivo”, explicou.

Segundo o supervisor, nos estandes ‘Quality Plus’ e ‘Nogueira Concursos e Vestibulares’, os participantes do Enem Talks terão acesso ao leque de produtos ofertados pelas instituições, que inclui cursos profissionalizantes e preparatórios, e poderão realizar inscrição no dia do evento. Os estudantes terão acesso também ao estande ‘Pravaler’ com monitores capacitados para fornecer informações sobre esse crédito universitário particular, que é uma opção além do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). “Neste estante os estudantes poderão conhecer melhor esse financiamento que tem menos filtros que o Fies e condições melhores”, disse.

Interatividade

Helder dos Anjos informou ainda que, além das aulas e dos estandes, o público participante terá acesso a games interativos. “Também está prevista na nossa programação jogos como dado, twister e os óculos de realidade virtual”, comentou. O supervisor adiantou que todos os estudantes participantes do Enem Talks irão ganhar brindes. “Além disso, aqueles que acertarem as questões realizadas pelos professores vão ganhar prêmios, que são kits especiais”, disse.

Em uma programação pré-Enem Talks, a Devry irá realizar visitas às mais de 60 instituições de educação entre escolas particulares, públicas estaduais e cursos pré-vestibulares para convidar alunos e professores a participarem dos aulões. A expectativa da organização é que em torno de 1,2 mil estudantes participem do evento, nos dois turnos. A unidade da DeVry Brasil em Manaus será a primeira instituição do grupo a realizar o Enem Talks neste ano. Depois dela, outras sete unidades do grupo espalhadas pelo país irão promover o evento até outubro.