Bolsa de Valores dispara e dólar registra queda após anúncio de condenação de Lula

A Bolsa de Valores registrou alta e o dólar caiu mais de 1% na tarde desta quarta-feira (12), após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido condenado, em primeira instância, a nove anos e meio de prisão. Por volta das 15h, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, avançava 1,39%. No mesmo horário, o dólar comercial caía 1,41%, custando R$ 3,207 na venda. O pregão vinha subindo 0,6% por volta das 14h e acelerou para 1,14% depois a sentença do juiz Sérgio Moro, da Lava-Jato.

Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um processo que envolve o caso da compra e reforma de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo o Ministério Público, teriam sido repassados ao petista R$ 3,7 milhões em propina por conta de três contratos entre a empreiteira OAS e a Petrobras. É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por corrupção.

Reportagem, Tácido Rodrigues