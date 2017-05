Bombeiros e Polícia Militar fazem buscas por criança de 3 anos que caiu de balsa em Itapiranga

Bombeiros/Polícia Militar/balsa em Itapiranga

Policiais Militares do Município de Itapiranga (distante 226 km de Manaus) foram acionados, nesta quinta-feira (09), por volta das 10h, para atender uma ocorrência no porto da cidade e ajudar nas buscas por uma criança de 3 anos que caiu da balsa Artur Virgilio Neto e desapareceu no rio.

O acidente ocorreu quando a embarcação chegava da comunidade Cesareia do Rio Uatumã, onde os familiares da criança residem. O Corpo de Bombeiros do município também participa das buscas.

Até o momento a vítima não foi encontrada.