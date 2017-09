A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9° Distrito Naval (Com9ºDN) informa que nesta sexta-feira (15), desapareceu nas águas do Rio Negro uma britânica de 43 anos, que praticava canoagem esportiva. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado às 14h, para ajudar nas buscas.

Segundo nota da Marinha, uma empresa informou na última quarta-feira (13), que o localizador de emergência da britânica havia sido acionado. Já o Corpo de Bombeiros informa que a mulher vinha de remando de Quito e que, na região de Codajás, teve problemas e acionou o equipamento de segurança.

Na manhã desta quinta-feira (14), a Marinha enviou uma aeronave do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral para realizar buscas.

Hoje (15), foi reiniciada procura com outra aeronave, uma lancha da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e o Navio-Patrulha Fluvial Amapá.

Além disso, na tarde desta sexta-feira (15), mergulhadores do Batalhão de Bombeiros Especial seguiram para a região onde foi registrada a última localização do equipamento de emergência, em Codajás.