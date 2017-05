Em audiência de acordo judicial ocorrida na manhã desta sexta-feira, dia 05, na 1ª Vara Federal, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio da Defensoria Especializada em Atendimentos de Interesses Coletivos (DPEAIC), e a Defensoria Pública da União (DPU) firmaram acordo com os réus (Caixa Econômica Federal, Superintendência de Habitação do Amazonas – Suhab, Estado do Amazonas e União), para que cem unidades dos Residenciais Viver Melhor I e II sejam vistoriadas, até o dia 29 de setembro deste ano, por engenheiros da Caixa Econômica Federal. Uma nova audiência de conciliação entre as partes foi agendada para as 14h, do dia 26 de outubro deste ano.

O processo envolvendo os moradores do maior empreendimento do programa federal Minha Casa Minha Vida, no Norte do País, é fruto de uma ação civil pública ajuizada em fevereiro deste ano pela Defensoria Pública Especializada em Atendimentos de Interesses Coletivos, para que os moradores recebam indenizações no valor de mais de R$ 133 milhões por danos sociais. Na ação, foi anexado um laudo assinado pelo engenheiro civil, Afonso Lins, que atesta graves problemas estruturais nos prédios dos Residenciais Viver Melhor I e II.

“Além dos problemas estruturais, Viver Melhor I e II são verdadeiros ‘guetos’ pela ausência de equipamentos urbanos, como escolas e postos de saúde, em número suficiente. Na semana passada, uma diligência do governo federal esteve aqui se reunindo com as partes do processo e indo até os apartamentos para averiguar in loco a situação dessas pessoas. Ontem (quinta-feira), recebemos um relatório que atesta tudo o que o laudo da Defensoria indicou, o que sinaliza que a União percebe as falhas desse projeto habitacional feito em Manaus”, afirmou o defensor Carlos Almeida Filho, titular da DPEAIC.

O juiz federal substituto, Alan Minori, ainda incluiu o Ministério Público Federal (MPF) como ativo no processo e estipulou que a Defensoria Pública da União, por meio da defensora Lígia Rocha, e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por meio do defensor Carlos Almeida Filho, apresentem até o dia 12 de maio, a relação das cem unidades residenciais que deverão ser prioritariamente avaliadas.

O Juiz ainda sinalizou que a Prefeitura Municipal de Manaus e a Construtora Direcional devem entrar como parte passiva, no processo.

“Com relação à Prefeitura, é primordial, porque ela é responsável pelos equipamentos públicos, como terminal de ônibus, escolas, creches, enfim este aparato urbano é de responsabilidade da Prefeitura. Em relação à construtora Direcional, ainda precisamos analisar melhor a questão sob o ponto de vista processual, para verificar os pontos – não só de implementação fática do trabalho, mas em relação à possível alegação de prescrição com relação ao prazo de garantia, de 5 anos que a construtora dá pela obra”, ponderou a defensora Lígia Rocha.

Inaugurados em 2012, pela então presidente Dilma Rousseff (PT), os conjuntos residenciais são formados por quase 9 mil unidades habitacionais localizadas na Zona Norte de Manaus, a pouco mais de 20 quilômetros do centro da cidade.

A construção dos residenciais foi assinada pela construtora Direcional Engenharia, com recursos liberados pela Caixa Econômica Federal. A Suhab foi a responsável pela distribuição das unidades para famílias de baixa renda.