A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) informa que a Câmara dos Deputados está com inscrições abertas, até 13 de dezembro, para a 8ª edição do Missão Pedagógica no Parlamento. O objetivo do programa é capacitar professores de escolas públicas de todo o Brasil em educação para a democracia, de modo a contribuir para a valorização da escola como espaço para a vivência de experiências e valores democráticos.

O ingresso no Missão Pedagógica no Parlamento 2018 se dará por meio da participação no curso “Educação para Democracia e o Parlamento”. Serão oferecidas 16 vagas por Estado, totalizando 432 vagas. A inscrição no curso será por formulário eletrônico e as vagas serão preenchidas por sorteio eletrônico.

Participarão, também, 54 professores, coordenadores ou orientadores pedagógicos com melhores desempenhos no curso a distância, sendo dois por estado.

Para participar, é preciso que o interessado esteja atualmente trabalhando como professor regente, coordenador ou orientador pedagógico dos ensinos fundamental e/ou médio em escola pública. Deve, ainda, apresentar o Termo de Ciência e Recomendação da escola e não ter participado de nenhuma edição anterior do Missão Pedagógica no Parlamento. O edital poder ser consultado na página da Câmara na internet: www.camara.leg.br/evc.

O programa – O Missão Pedagógica no Parlamento é dividido em dois módulos: uma formação presencial de 40 horas, que será realizada, em Brasília, de 4 a 8 de junho de 2018, e outra na modalidade de educação a distância, de 50 horas.

O módulo presencial aborda conhecimentos relacionados à democracia e representação, processo legislativo, o papel institucional da Câmara dos Deputados e as funções do Parlamento, à participação do cidadão, conceitos de educação para democracia e letramento político, o papel da escola para a formação democrática e cidadã, conceitos e experiências de projetos pedagógicos de intervenção.

No módulo à distância, serão abordadas a construção e a aplicação de projetos pedagógicos de educação para democracia.

Cerificado de participação – Os educadores que concluem o programa com êxito recebem certificado emitido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor) com carga horária de 120 horas. Os educadores que forem aprovados no curso “Educação para Democracia e o Parlamento”, mas não forem selecionados para participar do Missão Pedagógica no Parlamento, receberão certificado com carga horária de 30 horas.