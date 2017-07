Câmara estuda incluir no seguro de carro danos causados por vandalismo ou ações da natureza

Tweet on Twitter

Uma proposta que inclui entre as coberturas de seguros de automóveis, os danos causados por vandalismo ou por ações da natureza, está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. O substitutivo aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor define como eventos da natureza enchentes, tempestades, deslizamento de terras, queda de árvores e outros fenômenos. A proposta também estende aos consumidores proteção causados por tumultos, vandalismo, motins e greves. O administrador de empresas, Cláudio Ferreira, de 50 anos, aprova a ideia. “Eu acho importantíssimo esta iniciativa. Deveria ser coberto pela seguradora. Com toda sinceridade, eu acho que já deveria ter sido aprovado isto a mas tempo.”

O corretor de seguros, Daniel Bruno, explica que o seguro contra acidentes decorrentes de ações da natureza já existe, mas o seguro contra vandalismo não. “Hoje, a maioria das seguradoras já oferecem coberturas para eventos decorrentes de acidentes da natureza, isto aí já existe e os danos causados por vandalismo são danos considerados risco excluído. As seguradoras, na hora de aceitarem o contrato de seguro, elas excluem isto porque elas entendem que estes atos decorrentes de vandalismo, vão de uma responsabilidade do condutor, na hora de parar o carro próximos a locais como este.”

A proposta ainda tem que ser analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.

Reportagem, Cintia Moreira.