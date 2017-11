Caminhão atropela e mata menina de 6 anos

Um caminhoneiro atropelou e matou uma menina de seis anos nesta quinta-feira (16). O caso ocorreu na Avenida Grande Circular 2, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O condutor do veículo deu marcha ré na via e passou por cima da criança.

De acordo com testemunhas, a criança morreu no local e o motorista foi preso em flagrante no início da noite. Segundo a polícia, em depoimento, o caminhoneiro informou que alguém jogou uma bola no seu farol e o danificou. Ele deu ré para tentar identificar quem havia jogado o objeto e acabou não vendo a criança.

No momento, a criança atravessava a avenida ao lado de uma familiar, que também foi ferida e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).