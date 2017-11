A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) lançou, nesta sexta-feira, 24/11, a campanha municipal “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” com uma grande ação social realizada no CMEI Profº Caio Carlos de Medeiros, bairro Lagoa Azul, no Viver Melhor I, zona Norte.

Toda a programação, que seguirá até o dia 11/12, é coordenada pela Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres que irá realizar uma série de atividades de sensibilização, conscientização e disseminação dos Direitos da Mulher, da Lei Maria da Penha e da Equidade e Igualdade de Gênero e as políticas públicas na cidade de Manaus, por meio de caminhadas, abordagens e panfletagens, atos públicos e rodas de conversa, ao mesmo tempo em que apoiará as atividades de iniciativa do Governo do Estado, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dos Movimentos Sociais de Manaus.

Na ação social foram oferecidos diversos serviços como atendimento na Carreta da Mulher, atendimento social e psicológico, orientação jurídica, registro no CadÚnico, orientação coletiva para o Bolsa Família, consultas médicas, atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, serviços de embelezamento como esmaltação de unhas, corte de cabelo, design de sobrancelha, massagem entre outros.

A campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” é uma mobilização anual, praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. Desde sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de mais de 160 países. Mundialmente, a Campanha se inicia em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a campanha acontece desde 2003.

A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que um terço das mulheres em todo o mundo já sofreu ou vão sofrer violência ou abuso sexual. No Brasil, uma mulher morre, vítima de feminicídio a cada uma hora e meia, como apontou, em 2013, o estudo Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O Amazonas é o 4º estado do ranking com maior crescimento de homicídios de mulheres. O dado é do Atlas da Violência 2017, e traz informações de 2005 a 2015. Comparando os dados nesse período, a porcentagem de alta chegou a 139,6%, no total, 838 mulheres foram vítimas. O Amazonas só perde para Roraima, Maranhão e Sergipe.

A subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres, Socorro Sampaio, explicou que somente neste ano, a Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres fez o atendimento psicossocial e jurídico de 521 mulheres vítimas de algum tipo de violência, além do encaminhamento, acompanhamento, monitoramento, visita domiciliar e articulação institucional de outras 587 pessoas. “Na subsecretaria, nós acolhemos essa mulher vítima de violência em geral devolvendo o empoderamento da mesma.”

De acordo com a delegada da Delegacia da Mulher, Andrea Nascimento, com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos: ocupa a quinta posição em um ranking de 83 nações, segundo dados do Mapa da Violência.

No dia 29/11, a Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres, situada na rua Araxá, na praça do conjunto Duque de Caxias, Flores, zona Centro-Sul, realiza uma tribuna popular na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para discutir a violência contra a mulher. No mesmo dia, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) realiza um ato público contra o feminicídio em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas.

No dia 1º/12, no auditório da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres acontece a palestra “A Violência Sexual e o Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Savvis) nas Maternidades de Manaus”. No dia 11/12, no mesmo local, será realizada uma mesa redonda com o tema “Direitos Humanos das Mulheres e a Rede de Atendimento a Violência Doméstica e Familiar”. A entrada é gratuita.