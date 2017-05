Na manhã desta terça-feira (09), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), tomou posse como governador interino do Amazonas. O parlamentar assume após a cassação do ex-governador José Melo (PROS), que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por compra de votos na última quinta-feira, dia quatro (4) de abril. O novo governador assinou o termo de posse no Plenário Ruy Araújo, sede do Poder Legislativo, Zona Centro-Sul de Manaus.

David afirmou em coletiva de imprensa que pretende mudar alguns nomes no secretariado, priorizando gente que ele conhece. A primeira mudança confirmada é na Secretaria de Comunicação. O diretor da ALEAM, jornalista Cláudio Barbosa, é novo secretário, em substituição ao jornalista Amaral Augusto.

David Almeida está na Sede do Governo Estadual para tratar de mudanças da nova gestão.