Capitão da PM reage e mata homem que tentou fazer seu filho de refém

Dois homens, ainda não identificados, abordaram o capitão da PM, Marcelo Cruz, e a sua família no momento em que chegavam em casa, no conjunto Shangrilá 2, no Parque 10, na noite desta segunda-feira (10). Um deles tentou fazer o filho do policial de refém e houve uma troca de tiros. O PM ficou ferido no braço e um dos suspeitos morreu no hospital ao ser atingido com 4 tiros.

De acordo com a polícia, o PM ficou desesperado ao ver o filho, menor de idade, sendo tirado da mão da esposa e levado por um dos assaltantes. Ele sacou a arma e um dos bandidos atirou. Ele reagiu e acertou um deles, que ainda conseguiu correr e entrar no veículo usado pela quadrilha.

O policial foi levado para o Hospital 28 de Agosto e o suspeito baleado foi abandonado pelos comparsas em frente do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Coroado, na Zona Leste. O carro do PM foi atingido por tiros.

Ele morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. Ele era um agente de portaria e não teve o nome revelado. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil. A arma do PM foi apreendida.