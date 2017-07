Capoeira, Rayner, Marajó e Manoel se destacam na primeira edição do Luta Tribal

Quatro atletas de renome em Manaus se destacaram na primeira edição do Luta Tribal, evento que MMA realizado na noite do último sábado, 8 de julho, no Sport Bar, no Vieiralves, Zona Centro-Sul da capital amazonense. O show teve chancela da Comissão Atlética de Artes Marciais Mistas do Amazonas (CAMMA-AM)

No principal combate da noite, o peso mosca Paulinho Capoeira (Team Cardoso) fez um duelo de altíssimo nível diante de Ranny Pacquiao (Carioca Team). Após vencer os dois primeiros rounds na estratégia, o atual dono do cinturão interino da categoria no Jungle Fight assegurou o triunfo ao nocautear o adversário com uma joelhada aos 2min18seg do terceiro assalto.

Ex-campeão dos moscas do Jungle Fight, Rayner Silva também mostrou que está de volta à velha forma que o consagrou no MMA nacional. Azar do oponente do Luta Tribal, Hegleson “Mata-Boi” Silva, que viu Rayner vencer por nocaute aos 3min10seg do segundo round.

Competidor da conceituada equipe SD System/Checkmat, Marcos “Marajó” Rodrigues não teve dificuldades para impor seu jogo diante de Francisco Assis. Logo no começo do primeiro round, Marajó pressionou Assis e levou o combate para o chão, confirmando a vitória por nocaute técnico aos 4min20seg após uma sequência de golpes certeiros.

O outro destaque do Luta Tribal foi o lutador Manoel Silva, da Kratos Top Team, que fez um dos melhores confrontos da noite diante de Rubem Souza. Com estilos bem diferentes, os atletas se revezaram entre o jogo de solo de Manoel e o muay thai afiadíssimo de Rubem. A definição só veio no comecinho do primeiro round, quando o atleta da Kratos encaixou o triângulo e confirmou a vitória no Sport Bar.

Resultados oficiais do Luta Tribal 1 (Sport Bar, Manaus, Amazonas, 8 de julho de 2017)

1 – Maria Suzy x Rafaela Farache – No contest aos 4min28seg do primeiro round

Árbitro central: Francisco de Assis;

2 – Thiago Freitas venceu Guilherme Vasques por finalização em arm lock aos 2min50seg do primeiro round

Árbitro central: Rubens Leal;

3- Dos Anjos venceu Ivan Júnior por decisão majoritária

Árbitro central: André Gonçalves

4- Michel Costa venceu Jessé por nocaute técnico aos 2min45seg do terceiro round.

Árbitro central: Orlean Smith

5- Jobson Nogueira venceu Edy Gorila por nocaute técnico a 1min39seg do primeiro round

Árbitro central: Rubens Leal

6- Diego Borges venceu Alex Silva por nocaute técnico aos 4min06seg do segundo round

Árbitro central: Francisco de Assis

7- Ketlen “Esquentadinha” Souza venceu Jamily Solarth por nocaute técnico a 1min36seg do primeiro round

Árbitro central: Rubens Leal

8- Manoel Silva venceu Rubem Souza por finalização em triângulo a 1min do terceiro round

Árbitro central: Fernando Barros

9- Rayner Silva venceu Hegleson “Mata-Boi” Silva por nocaute aos 3min10 seg do segundo round

Árbitro central: André Gonçalves

10- Marcos Marajó venceu Francisco Assis por nocaute técnico aos 4min20seg do primeiro round

Árbitro central: Francisco de Assis

11 – Paulinho Capoeira venceu Ranny Pacquiao por nocaute aos 2min18seg do terceiro round

Árbitro cental: Orlean Smith