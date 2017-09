Tweet on Twitter

Share on Facebook

O evento tem duração de duas semanas e traz na programação palestras, oficinas e orientações técnicas voltadas aos empreendedores do Amazonas.

A partir do próximo dia 19 de setembro, terça-feira, até o dia 26, sempre das 08h às 17h, os atuais e futuros empreendedores das Zonas Norte, Sul e Leste de Manaus terão o Sebrae e todos os seus serviços e produtos mais próximos de seus negócios e localidades. Trata-se de uma ampla programação de atividades, em formato de mutirão, que envolve cursos, palestras, consultorias, orientação e demais apoios, no intuito de atender às principais necessidades empresariais de quem já tem um pequeno negócio ou pretende iniciar um novo.

Intitulada “Caravana Sebrae Atende”, a iniciativa vai ser realizada, inicialmente, de 19 a 23, na sede do Sebrae, na avenida Leonardo Malcher, 924- Centro, e Sine Manaus, unidade da Cidade Nova, na avenida …, porntanto atendendo empreendedores das Zonas Sul e Norte. Já a partir do dia 26, a Caravana será instalada no Shopping Grande Circular, na Av. Autaz Mirim, 6250, zona Leste.

Os interessados em participar do evento devem fazer a inscrição pelo Portal do Sebrae, www.sebrae.com.br/amazonas ou através da Central de Atendimento 0800 570 0800. É importante ressaltar que os empreendedores devem levar o CNPJ da empresa e seus dados empresariais para que possam usufruir das consultorias. No caso dos que ainda não possuem CNPJ, basta levar documentos pessoais.

A programação da Caravana contarão com ações de apoio gratuitas ou a preços baixos e acessíveis, segundo informa a organizadora a gerente de atendimento individual do Sebrae-AM, Helena Garcia.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Amazonas, Aécio Flávio, a proposta da Carava possibilita que o Sebrae estenda seus serviços aos empreendedores individuais, micro empresas, empresas de pequeno porte e aos produtores rurais da agricultura familiar que precisam de treinamento e suporte financeiro. “Um dos propósitos da Caravana consiste em contribuir para a redução da inadimplência dos MEIs e disponibilizar nossos serviços e treinamentos para que empresas possam alcançar melhores resultados e crescer sustentavelmente” destaca.

Segundo Helena Garcia, o evento tem como meta atender cerca de 600 microempreendedores individuais de forma presencial. A grade de programação da Caravana conta com mais de 30 oficinas de planejamento e desenvolvimento empresarial, além de 15 palestras sobre formalização e educação financeira, consultorias financeiras com profissionais capacitados e oferta de serviços tecnológicos ao alcance dos pequenos negócios.

Os interessados em participar do evento devem fazer a inscrição pelo Portal ou através da Central de Atendimento 0800 570 0800. É importante ressaltar que os empreendedores devem levar o CNPJ da empresa e seus dados empresariais para que possam usufruir das consultorias.