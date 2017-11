Nesta sexta-feira (17), um casal de Mato Grosso, município de Campo Novo do Parecis, morreu asfixiado dentro de um carro. As informações são do G1 da Globo.

De acordo com a reportagem, a Polícia Civil encontrou os corpos de Cleiton Ficner, de 28 anos, e Anágela Alencar, de 24, nus no banco traseiro do veículo em uma estrada vicinal do município.

Os jovens foram encontrados após as famílias informarem o desaparecimento do casal, que saiu de casa e não retornou.

Manchas de sangue foram encontradas no banco do carro. Porém, a perícia indicou que o casal morreu sem uso de violência. O sangue seria causado pela dilatação de vasos sanguíneos, após aspiração de monóxido de carbono expelido pelo carro.

Um laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica deve apontar se houve vazamento do gás dentro do veículo.