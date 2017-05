A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9° Distrito Naval, informa que a Agência Fluvial de Tefé (AgTefé) tomou conhecimento, na tarde deste sábado (06), do naufrágio de uma catraia nas proximidades da Comunidade do Turé, em Tefé, no Estado do Amazonas.

No naufrágio, duas pessoas foram socorridas, uma encontra-se desaparecida e duas, lamentavelmente, faleceram no local. Uma equipe de Inspeção Naval da AgTefé foi enviada ao local do acidente para apurar informações e apoiar nas buscas que reiniciarão, na manhã desse domingo (07), e contam com o apoio de moradores da comunidade e militares do Exército Brasileiro.

Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.