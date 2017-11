Centro Cultural Palácio da Justiça terá exibição de animes neste sábado

Matinê, que faz parte do Programa Espaço Aberto, terá entrada gratuita

O Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado no Centro de Manaus, terá uma tarde voltada aos fãs de animações japonesas – os animes, neste sábado (25/11). Com cerca de quatro horas de exibição, a matinê, que integra o Programa Espaço Aberto da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), contará com clássicos e hits mais recentes dos estúdios nipônicos. A entrada é gratuita.

O evento marca a volta da exibição dos desenhos em espaços culturais da SEC. De 2003 a 2007, o “Anime All” era realizado todos os sábados no Centro Cultural Palácio Rio Negro e apresentava a um público, ainda em crescimento na capital, os animes que não eram exibidos no Brasil. Porém, os organizadores, dentre eles Felipe Melo, 29, precisaram se afastar para cuidar da vida profissional e as exibições foram suspensas. Apesar da maior facilidade para ver os desenhos atualmente, Felipe diz que decidiu reviver o evento para reunir os fãs de animes.

“Hoje todos têm uma facilidade que não tínhamos para conseguir os animes e veem até mesmo no celular, mas quis voltar com o evento pela questão da interação social, o encontro com as pessoas, as amizades que se criam, e lembrar um pouco da história do ‘Anime All’, que ajudou a criar esse público em Manaus antes de eventos como ‘Anime Jungle’ e ‘Bakudan’”, explica Felipe.

Junto com Guilherme Wendell, que também organizava o “Anime All”, Felipe se inscreveu no Programa Espaço Aberto – que realiza a ocupação dos espaços culturais da SEC, e conseguiu uma sala no Palácio da Justiça. Na primeira exibição, no sábado passado, eles perceberam que ainda há um público para explorar com a exibição de animes.

“Muitos não conheciam alguns dos desenhos que exibimos, o que nos deu abertura para conversar sobre o assunto e pedirmos opiniões sobre o que eles gostariam de ver, até porque é uma geração mais nova e eu também posso desconhecer o que está passando de mais atual. Isso nos dá ideias para pensar em exibições diferentes nas próximas ocasiões”.

Neste sábado, serão exibidos cinco animes entre 15h30 e 18h. Também haverá intervalos de quinze minutos durante a exibição para o público conversar e “tomar um ar”, segundo Felipe. “Vamos passar alguns animes clássicos como o ‘Record of Lodoss War’, que é mais para a galera do RPG, e também satisfazer os pedidos do público, como o ‘Dragon Ball Super’, que está bombando no momento”, comenta o organizador.

Confira os animes que serão exibidos a partir de 15h30:

– Gundam Thuderbolt

– Mahou tsukai taí

– Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)

– Record of the Lodoss War

– Dragon Ball Super