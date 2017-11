Cerca de 300 PMs da Região Metropolitana de Manaus passarão por curso de tiro até próxima semana

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está realizando o maior curso de formação e aperfeiçoamento de policiais militares dos últimos anos, habilitando em torno de 2,5 mil deles às condições de promoção na carreira. Nesta quinta-feira (16/11), foi a vez do efetivo da Região Metropolitana de Manaus começar as aulas de tiro. Até a próxima semana, aproximadamente 300 policiais de cidades da região farão o treinamento.

Ao lado do comandante-geral da PM, coronel David Brandão, o vice-governador e Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, participou da aula de abertura do curso, no estande de tiro do Batalhão de Choque, na rodovia BR-174 (Manaus – Boa vista). O treinamento na área é parte do curso de dois meses que os policiais estão fazendo e que início há duas semanas. As cidades de Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá e Tabatinga funcionarão como polos para as aulas práticas das demais cidades do interior.

“São cursos importantes não só para a preparação individual, assim como para prosseguimento e ascensão na carreira do policial militar. É importante para todos nós, portanto”, afirmou Saraiva, ao destacar o compromisso do governador Amazonino Mendes em promover benefícios aos servidores, como o auxílio fardamento.

Com duração de dois meses, a capacitação envolve policiais de todo o Estado com reforço no treinamento de técnicas de atuação ostensiva e de direito penal. O curso é realizado pela PMAM em parceria com o Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A formação é para cabos, sargentos e aperfeiçoamento de sargentos da corporação. Para a função de cabos, é destinado aos que não têm o devido treinamento para a função; para sargentos, o curso é destinado a terceiro sargentos; e para o aperfeiçoamento de sargentos, os segundo sargentos que não possuem ainda do curso de formação.

O curso tem duração total de 54 dias, e está ocorrendo nas modalidades presencial e à distância (EAD).