Cetam e Marinha formam 119 alunos do projeto Soldado Cidadão

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Marinha do Brasil realizaram nesta sexta-feira (17/11) a certificação de 119 alunos que fazem parte do Projeto Soldado Cidadão, do Ministério da Defesa. A formatura aconteceu no Batalhão de Operações Ribeirinhas, do 9º Distrito Naval.

O Projeto Soldado Cidadão, que acontece em todo o país, tem a missão de qualificar profissionalmente os recrutas que prestam o Serviço Militar. É uma complementação da formação, visando facilitar ingresso desses recrutas no mercado de trabalho, após o período obrigatório junto às Forças Armadas.

A solenidade de entrega de certificados contou com a participação do diretor-presidente do Cetam, professor Rony Siqueira, do comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Luís Antônio Hecht, militares, recrutas e familiares.

O diretor-presidente do Cetam, Rony Siqueira, destacou que, para 2018, o objetivo é ampliar o projeto. “O compromisso do Governo do Amazonas é ampliar essas ações, inclusive para as famílias. A partir de março, novos recrutas serão formados e essa parceria contribuirá pra formação dessas pessoas, mesmo que elas não permaneçam na Marinha”, disse.

Nessa etapa, o Cetam ofereceu quatro cursos: instalação e manutenção de ar condicionado, garçom, agente de portaria e manutenção de motores de popa. Os cursos possuem carga horária de 160 horas, sendo 140 de ensino técnico, 16 de empreendedorismo e 04 de cidadania.

Apenas em 2017, o Cetam já qualificou 599 recrutas, na Marinha e Exército, em diversas áreas, como pedreiro, pintor predial, instalações elétricas, marceneiro e cozinheiro.

A parceria do Cetam com as Forças Armadas, por meio do Projeto Soldado Cidadão, acontece desde 2012. Desde então, o Cetam já entregou mais de quatro mil certificados, em 34 cursos.

Foto: Divulgação / Cetam