As inscrições para o Processo Seletivo dos cursos Técnicos ofertados pelo Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), foram prorrogadas até o próximo dia 20 de setembro.

Na oportunidade serão ofertadas 4.776 novas vagas para o primeiro semestre de 2018 em cursos Técnicos e de Especialização Técnica para Manaus e municípios do interior. Para participar é necessário fazer a inscrição pela internet e realizar o pagamento único de R$ 30, no entanto para as pessoas aprovadas o curso é gratuito.

O Cartão de Confirmação estará disponível no site de 2 a 8 de outubro. A prova será realizada no dia 29 de outubro. A lista com o resultado preliminar dos candidatos classificados deverá ser divulgada dia 15 de novembro.

Para fazer a inscrição e ter acesso ao Edital completo, acesse: www.concursoscopec.com.br