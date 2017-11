Chefão do tráfico é preso com 30 kg de drogas na zona sul de Manaus

Policiais da Força Tática e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) prenderam, após denúncia anônima, no Beco JB Silva, bairro Betânia, zona Sul de Manaus, Felipe Oliveira da Costa, 22 anos, conhecido no mundo crime como “Coreano”. O trabalho faz parte da operação “Jaguar”. O suspeito é acusado de envolvimento na guerra do tráfico que resultou na execução de várias pessoas na região, segundo a Força Tática.

Veja vídeo de Eudógio Gonçalves

“Coreano” era um dos traficantes mais procurados pela Polícia Militar. Além dele, foram presas mais quatro pessoas, incluindo a mãe de Felipe, e um adolescente de 17 anos. Eles tinham a missão de guardar a droga.

Durante a ação, foram apreendidos 30kg de entorpecentes (cocaína, oxi, maconha), três pistolas (um ponto 40 e duas 380), uma balança de precisão e um colete à prova de balas.

As drogas estavam escondidas embaixo casas de palafitas e foram localizadas pela cadela Jade.

Os acusados, as drogas e os outros itens foram encaminhados para o 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos da polícia judiciária.